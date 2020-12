green

El colombiano se perdió su segundo partido en la Premier League en esta temporada. Aunque no ha sufrido tantas lesiones desde que se unió a los ‘Toffees‘, esta lo sacó de un juego que, en el papel, era muy atractivo.

En el último mercado de fichajes Chelsea gastó cerca de 249 millones de euros en la llegada de Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech, Edouard Mendy y Ben Chilwell; esa inversión los tiene actualmente en la tercera casilla de la Premier League.

En lo que va de la temporada, James ha jugado contra Liverpool y Manchester United, equipos mundialmente conocidos y que llaman la atención por sus nóminas, tal como los ‘Blues’.

(Lea acá: la crítica de Óscar Rentería que deja mal parado al ’10’)

Sin embargo, las lesiones que tanto lo han afectado recientemente, también lo han hecho perderse de importantes juegos en los últimos años.

Su pesadilla en el Real Madrid de Zidane

Durante la temporada 2019-2020, el colombiano solo participó en ocho partidos de Liga. Aunque se sabe que no tuvo minutos por decisión del técnico, una lesión al principio de la temporada lo marginó de enfrentarse al Barcelona.

En Champions solo tuvo acción en dos oportunidades, pero por la misma molestia no estuvo apto para los partidos contra PSG y Galatasaray, en la fase de grupos.

Dos años con molestias en el Bayern

Entre el 2017 y el 2019, Alemania disfrutó de la calidad del colombiano, pero él también padeció con los fuertes entrenamientos y la inclemente Bundesliga.

No más al llegar se resintió del sóleo, una lesión que lo atacó en varias oportunidades, y se perdió el encuentro por la Supercopa de Alemania contra el Borussia Dortmund.

Leipzig, club que ha hecho gran carrera en Alemania y ahora lo trasladó con protagonismo en la Champions, se libró de enfrentar a James en cuatro oportunidades.

No obstante, esa no fue la razón para que no se quedara en el conjunto ‘Bávaro’, pues el mismo Lothar Matthäus, exfutbolista del club, dio sus razones en un diálogo con Pulzo hace unos años:

Su sufrimiento con las lesiones en Selección Colombia

Imborrables son las imágenes del colombiano sentado en el banco de suplentes luego de que la ‘Tricolor’ perdió contra Inglaterra en penaltis. El ’10’ no pudo participar de aquel partido de cuartos de final y lo tuvo que ver desde la tribuna, pero luego fue al banquillo.