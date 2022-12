Sara Carbonero e Iker Casillas, Melissa Martínez y Matías Mier, son algunos ejemplos de parejas de periodistas deportivas con esposos futbolistas, que en algún momento se vieron obligadas a hablar de ellos. Y en esta oportunidad le ocurrió a Ana Caicedo, esposa de Rafael Santos Borré, en medio de un debate sobre el año 2022 para los jugadores de Colombia.

Aunque no es polémica ni tiene salidas que lleven a generar problemas para el delantero barranquillero, a mediados de este año se conoció el caso de la tutela que interpusieron por palabras del periodista Carlos Antonio Vélez. Así que poco a poco toma visibilidad su papel como pareja de un jugador y esto confluye con su trabajo en los medios.

Pero ahora, en medio de una discusión netamente futbolística, ella no estuvo de acuerdo con sus compañeros del programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio. Y aunque en un principio se quedó callada, no se aguantó y respondió con sus argumentos, terminando en una comparación entre lo que hizo el delantero en el Eintracht Frankfurt y lo que ha logrado Luis Díaz en Liverpool.

Esposa de Santos Borré dice que su esposo fue triunfador en 2022:

Todo empezó con algunas críticas que estaba haciendo el periodista Diego Rueda sobre el año 2022 para el fútbol colombiano; no ir al Mundial con la selección, malas participaciones en torneos internacionales de los clubes, mal nivel de la liga y poco protagonismo de los futbolistas en el primer nivel: “Ningún jugador colombiano triunfando en el mundo”.

En ese momento entró en el debate Gabriel Meluk, que salió a aclarar que el mejor jugador de fútbol de nuestro país, por nivel y logros, había sido ‘Luchito’ y su buena adaptación al Liverpool de Inglaterra: “Excepto Luis Díaz, que se lesionó. Es el único en ‘la gran carpa’, en la élite, con (Juan Guillermo) Cuadrado”. En ese momento cambiaron de tema y parecía asunto cerrado.

Pero un largo rato después, Ana Caicedo quiso responder por lo que habían hablado sus compañeros y dijo que estaba en desacuerdo con las afirmaciones que hicieron:

“Teníamos jugadores que les estaba yendo bien en sus clubes, como Luis Díaz, que ustedes ya dijeron que fue el único que triunfó este año, que yo estoy en desacuerdo…”.

Y en ese momento se ‘calentó’ el tema, aunque la esposa de Santos Borré dijo que Díaz no fue el único que triunfó, también dejó entender que olvidaban a su esposo y que él había tenido logros más importantes en el primer semestre del 2022: “(Díaz) Sí triunfó, pero no fue el único. Rafael fue el único que ganó algo en Europa este año. En el segundo semestre, no jugó, pero en el primer semestre estuvo. Pero como los periodistas nos olvidamos de todo, tan rápido”.

Meluk no estuvo de acuerdo e hizo una diferenciación, entre lo que implicaba para Díaz llegar con Liverpool a títulos en Inglaterra y a la final de la Champions League, dejando en un segundo plano el título de Europa League que ganó el delantero de la Selección Colombia:

“Con todo respeto, pero no tiene, ni siquiera, cómo arrimársele a la campaña que tuvo, en el primer semestre, Luis Díaz. Lo de Luis Díaz es de otro nivel, Luis Díaz no se puede mencionar, hoy, al lado de Rafael Santos Borré. No hay posibilidad de igualarlos”.

Sin que fuera la intención ‘bajar el precio’ a lo hecho por ‘Lucho’, Ana dijo que no había ganado la Champions League 2021-22, mientras que ‘Rafa’ sí había ganado una competencia internacional en Europa:

“Pero no ganó la Champions, llegó a la final. No es nada en contra de él. Lo que pasa, Gabriel, es que Rafael juega en un equipo muy diferente al que juega Luis Díaz. El único que triunfó y ganó algo fue Rafael Santos Borré, en Europa, a nivel europeo y fue importante”.

Gabriel Meluk defendió su punto y argumentó que no importa la derrota de del guajiro en la final de Champions, frente al Real Madrid, porque eso era más importante que ganar la segunda competencia europea de clubes, con un nivel de exigencia más bajo: “El único que está en la verdadera élite mundial es Luis Díaz. Eso no se le iguala, ni siquiera haber jugado la final y perderla en la Champions”.

Finalizando la discusión, Ana Caicedo quiso dejar claro que no tiene nada en contra del guajiro del Liverpool, pero tampoco considera que estén evaluando justamente a Borré: “Yo no estoy diciendo que esté por encima. Estoy diciendo que hay otros más a los que les fue bien en este año. Y que no nos olvidemos del primer semestre”.

Tal vez la discusión pudo haberse llevado de otra forma, por lo menos no haciendo una comparación de los jugadores de la Selección Colombia en Europa. Pero la relación que tiene la periodista con el atacante barranquillero lleva a que las cosas se tomen por otro lado y eso siempre dará muchos motivos para hablar e interpretar.