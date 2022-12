Con el regreso de las ligas europeas, después de que Argentina se coronara campeón del Mundial Qatar 2022, el mercado de fichajes vuelve a ser protagonista en el Viejo Continente.

(Vea también: Yerry Mina vuelve a ilusionar en Everton y apunta con volver a su mejor nivel en 2023)

Es el caso del Liverpool, que en la tarde de este lunes 26 de diciembre firmó a Cody Gakpo como nuevo jugador de la institución, después de llegar a un acuerdo con el PSV, club dueño de los derechos del atacante de 23 años.

Según informó el club neerlandés, la transferencia del extremo izquierdo a los ‘reds’ es récord en cuanto a plata se refiere, pese a que la millonaria cifra aún no se ha revelado.

La llegada de Gakpo al conjunto de Merseyside pone en riego la titularidad de Luis Díaz en Liverpool, teniendo en cuenta que se encuentra lesionado y su regreso aún tardará varias semanas.

El colombiano tendrá como competencia directa al joven Gakpo, quien juega en su misma posición y viene de ser una de las figuras de Qatar 2022 con 3 anotaciones para Países Bajos.

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.

The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.

— PSV (@PSV) December 26, 2022