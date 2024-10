El fútbol profesional colombiano no pasa por un buen momento actualmente, puesto que cada fecha se presenta alguna polémica que le quita credibilidad al campeonato y los organizadores del mismo.

De hecho, hace unos días se destapó un problema muy grave porque desde el Envigado FC, club que está luchando por el descenso actualmente, sacaron un comunicado informando que denunciaron a uno de sus jugadores quien aparentemente estaría apostando en contra de su propio club con el objetivo de hacerlo descender.

Incluso, informó que se comenzaron con las investigaciones internas, pero luego todo pasó a manos de la Fiscalía para llegar al fondo y sancionar al que tocara sancionar, ya que este tipo de prácticas están afectando de gran manera a la institución.

Quiénes son los implicados en el amaño de partidos de Envigado

Ante esto, el diario El Tiempo reveló los chats que se pudieron identificar de la denuncia impuesta, en el que se detecta la conversación de un defensor del equipo con el jugador Leyder Robledo, quien llegó para este semestre desde Real Cartagena.

“Yo veía que él me escribía y me decía que necesitaba un favor, pero no me decía qué era, entonces el viernes (4 de octubre) yo le escribí y le dije que qué necesitaba. No me quiso decir nada, y ya cuando estamos en concentración, él me dice que si me puede llamar”, dice en uno de los chats.

Y agrega: “Él llega y me llama y entonces ahí es donde él me toca el tema que le tenían disque a la mamá y a la mujer secuestrada y que lo iban a matar; que no podía llegar a dormir a la casa de él que porque lo tenían amenazado porque debía 50 millones de pesos. Entonces llegó y me dijo a mí que si yo hacía un penalti en el partido del sábado me daba cinco millones de pesos contra el Bucaramanga. Incluso, llega y me dice que si me los pasaba de una”.

Además, se lee en las conversaciones captadas por el medio de comunicación mencionado: “Él sabe que yo le dije que no, yo plata para eso no le recibía, si es algo del equipo no. Me insistía, insistía y me dio rabia porque llegó y me dijo, ‘mándeme un vídeo diciendo que usted va a hacer el penalti’. Yo me enojo con él y le empiezo a enviar mero poco de mensajes”.

Finalmente, y lo que agudiza el problema de las apuestas, se lee que el jugador debía sí o sí hacer el penalti en los primeros 25 minutos porque en ese entonces Bucaramanga ya tenía que ir ganando a cómo diera lugar.

“Él me dijo que a los primeros 25 minutos del partido tenía que haber un gol de Bucaramanga, y que Bucaramanga tenía que ganar el partido, entonces que yo hiciera el penalti”, concluyen los chats.

Al final ese compromiso, correspondiente a la jornada 13 del fútbol colombiano, terminó 0-0, pero eso no le quita responsabilidad ni sospecha al futbolista de que estuviera actuando de la misma manera en otros compromisos, por lo que la Fiscalía está averiguando a fondo toda la situación.

Tabla del descenso de la Liga BetPlay

Esto es muy grave porque si las cosas siguen así, Envigado podría ser uno de los equipos que desciendan este año, teniendo en cuenta que está luchando con Patriotas, Jaguares, Boyacá Chicó y hasta el Deportivo Cali.

La tabla del descenso está así:

Equipo Puntos Promedio 20. Patriotas 28 0.88 19. Jaguares 110 0.98 18. Envigado 112 1.01 17. Boyacá Chicó 75 1.04 16. Deportivo Cali 116 1.04

