Aunque el manual no habla específicamente de relaciones sexuales, si dice a los atletas que es necesario “mantener al mínimo las interacciones físicas con los demás” y “evitar el contacto físico, incluidos los abrazos y los apretones de manos”, para evitar contagios de coronavirus.

Sobre los 160.000 condones gratis dispuestos en la villa olímpica para los miles de deportistas, de los cuales 71 son colombianos, la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (2021) señaló que su intención no es promover las relaciones sexuales, sino que les gustaría que se los llevaran a sus respectivos países.

El sexo entre deportistas durante Juegos Olímpicos es un tema del que se habla desde hace décadas. Por ello, la tradición de entregar condones a los atletas nació en Seúl 1988, con la intención de concienciar acerca del VIH y el sida.

De allí en adelante se entregan preservativos para los atletas cada 4 años y en el año 2016, año en que los JJ.OO. se celebraron en Río de Janeiro (Brasil) se entregaron 450.000, cifra récord.

