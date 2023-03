Después de la larga y lamentable polémica, que se generó por la agresión de un hincha del Deportes Tolima a Daniel Cataño y que desencadenó en la no realización del partido cuando se esperaba, por fin se dio el partido de la Fecha 4 de Liga BetPlay 1-2023. Y después del empate, en la rueda de prensa, las palabras de Hernán Torres tuvieron un contexto especial y enfocado hacia Millonarios.

En los primeros momentos del encuentro, se veía que iba a ser un duelo de estilos; los locales con sus transiciones rápidas y potentes, mientras que los visitantes con el control de balón y la búsqueda de espacios para poder marcar. El portero Juan Moreno, habitual suplente de Álvaro Montero, se convirtió en figura y evitó que Diego Herazo, exjugador de los azules, abriera el marcador en varias acciones claras.

Solo el autogol del minuto 17, justamente originado por un centro de Cataño, pudo desequilibrar el marcador y dejó el peso del partido en los tolimenses. En la segunda parte, casi todo lo hizo el equipo de Hernán Torres, encontrando premio con el fuerte cobro de tiro libre del mismo Herazo, que dejó el 1 por 1 definitivo a falta de 5 minutos para el final.

En una primera respuesta, Torres destacó que su equipo va tomando la forma que quiere, jugó un buen partido y tuvo una forma particular para referirse al rival bogotano. Fue llamativo que hablara de que Millonarios así, porque en los medios lo elogian mucho y en gran parte del país despierta resistencia por las rivalidades históricas:

Después, cuando le dijeron al DT del Tolima que Alberto Gamero había elogiado su lectura del partido, el tolimense quiso resaltar y hacer énfasis en el trabajo de los jugadores y no de los que dirigen. En estas palabras quedó en el aire que algún o algunos jugadores no le hubieran respondido en un determinado momento:

Después, el tono duro de Torres se notó cuando habló del autogol de Léider Riascos, explicando que los 2 goles del partido los hizo Tolima y no Millonarios: “Tolima no se queja por hacer goles, porque hemos hecho goles. Lo que pasa, es que nos estaban haciendo muchos goles. Pienso que, en ese aspecto, ya nivelamos y equilibramos el tema. Hoy nos hicimos un gol, nosotros mismos, de autogol. Hoy hicimos los 2 goles nosotros”.

Finalmente, Hernán Torres dijo y repitió que no estaba contento con lo ocurrido, en el resultado y no en el desarrollo:

“No me voy tranquilo, no me voy tranquilo, no me voy tranquilo. El equipo hizo méritos para ganar el partido, no me voy tranquilo, hoy tuvimos la construcción de juego. Hoy hubo construcción de juego por donde usted quiera ver, desde el primer minuto hasta que finalizó el juego. Construimos por todo lado; fútbol, fútbol, fútbol. El arquero las tapó, otras las erramos, hasta que entró la que menos pensábamos”.