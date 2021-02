La competencia, que tendrá al colombiano Egan Bernal como máxima figura, será ideal para los escaladores si se tiene en cuenta que contará con 6 fracciones de alta montaña, de las cuales 5 serán con final en alto.

Las etapas en las que las cumbres serán definitivas aparecerán principalmente en la tercera semana, ya que la carretera se inclinará en las jornadas 9, 14, 16, 17, 19 y 20, lo que se adapta a las condiciones del ‘escarabajo’.

El punto en contra para el zipaquireño serán las 2 contrarreloj, una en el primer día, de 9 kilómetros, y otra en el cierre, de 29,4 kilómetros planos, terreno en el que Bernal no suele estar entre los mejores del pelotón.

Es por ello que el jefe de filas del Ineos deberá llegar a la última jornada con la suficiente ventaja para soñar con el título del Giro de Italia, objetivo para el que tendrá como principales gregarios al también colombiano Daniel Felipe Martínez y al ruso Aleksandr Vlasov.

Entre sus rivales aparecen el local Vincenzo Nibali, el británico Simon Yates y el belga Remco Evenepoel, juvenil que no compite desde agosto de 2020, cuando sufrió un aparatoso accidente que le generó una compleja recuperación.

Por otra parte, la ‘corsa rosa’ tendrá 6 tramos planos, en los que el embalador antioqueño Fernando Gaviria, integrante del UAE Emirates, buscará retomar la senda de los triunfos.

Acá, todas las etapas de la competencia:

🔜Giro d’Italia 2021 08-30/05❗

🚴Here the Route of the #Giro d'Italia 104! | 🚴 Ecco il percorso del #Giro 104! pic.twitter.com/cco6AEOE2L

— Giro d'Italia (@giroditalia) February 24, 2021