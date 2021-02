green

Después de un larguísimo viaje de casi 15 horas desde el medio oriente, Rigoberto Urán llegó este domingo a Colombia para acompañar a su esposa en el nacimiento de su hija, el cual estaba programado inicialmente para dentro de un par de semanas.

“Mijitos que viaje tan largo, pero ya por fin estoy con ellas. Carlota me esperó. Ya estamos listos, contando las horas”, escribió el corredor antioqueño en sus diferentes redes sociales, junto con una foto con su pareja.

Urán, que estaba listo para iniciar su temporada, tomó un vuelo desde los Emiratos Árabes para no perderse este monumento tan espacial. No obstante, confesó que estaba bastante asustado porque pensaba que no iba a alcanzar a llegar.

“Carlota se nos está adelantando casi 20 días. Abandonamos la carrera. Parece que ya viene en camino. Estoy muy lejos. Espero que pueda llegar a tiempo. Ave María. No había estado tan asustado desde hace muchos años“, afirmó.

Pese a que no entregó mayores detalles, el ciclista colombiano del EF Educación por el momento suspendió el comienzo de su temporada 2021 y se dedicará exclusivamente a su esposa e hija, que nacería en las próximas horas.

Rigoberto Urán, subcampeón del Tour de Francia y Giro de Italia, ha vivido con mucha expectativa el embarazo de su pareja y en las últimas semanas ha publicado varias fotos junto a ella, con mensajes que dejan claro que anhela la llegada de Carlota.

