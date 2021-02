green

Rigoberto Urán estaba listo para iniciar su temporada participando en el Tour de los Emiratos Árabes, pero este sábado tuvo que cambiar drásticamente de planes. El ciclista colombiano se enteró de que el nacimiento de su hija, programado para dentro de unas cuantas semanas, se adelantó.

Por tal motivo, el popular ‘Rigo’ decidió retirarse de la competencia en la que estarán varios de los mejores corredores del mundo y volar de inmediato para acompañar en este momento tan importante a su esposa, Michelle Durango. Todo parece indicar que el nacimiento de su hija Carlota este fin de semana es inminente.

“Michelle se encuentra en el hospital con fuertes contracciones, mi hija Carlota viene en camino. Por tal motivo, abandono mi carrera UAE Tour para encontrarme con ellas”, escribió Urán en su cuenta de Instagram, junto a un video que grabó desde el aeropuerto poco antes de subirse al avión.

“Carlota se nos está adelantando casi 20 días. Abandonamos la carrera. Carlota, parece ser, que ya viene en camino. Estoy muy lejos. Ahora, 15 horas de avión. Espero que pueda llegar a tiempo. Ave María. No había estado tan asustado desde hace muchos años“, confesó ‘Rigo’ en la grabación que les compartió a sus seguidores en la red social.

Como era de esperarse, los mensajes de felicitación hacia el ciclista del equipo Education First no tardaron en llegar. Lo que todos esperan es que ahora el paisa pueda llegar antes del parto, para que no se pierda detalle alguno de ese momento único para él y su esposa.

Urán ha vivido con mucha expectativa el embarazo de su pareja y en las últimas semanas ha publicado varias fotos junto a ella, con mensajes que dejan claro que anhela la llegada de Carlota. Este fue el video que publicó el corredor colombiano para dar el importante anuncio: