El zipaquireño había sido preinscrito, pero un día antes desapareció de la lista, pues según lo dejó ver él mismo, todavía no se encuentra en condiciones de competir.

“Trabajando duro para volver a estar de vuelta en bici”, escribió Egan Bernal en Instagram, donde publicó un video en el que se le ve haciendo trabajos de fuerza en un gimnasio de Mónaco.

El colombiano se recupera de dolencias lumbares que lo llevaron a no terminar el Critérium del Dauphiné y el Tour de Francia.

En consecuencia, Ineos afrontará la competencia con los ‘escarabajos’ Iván Ramiro Sosa y Sebastián Henao, así como con los polacos Michal Kwiatkowski y Michal Golas, el australiano Cameron Wurf y Ethan Hayter.

La Flecha Valona tendrá 202 kilómetros de recorrido sobre terreno quebrado y meta en el tradicional ‘Muro de Huy’, subida de 1.300 metros con promedio de inclinación del 9 % y rampas de hasta el 26 %.

Nómina del Ineos para la Flecha Valona 2020:

