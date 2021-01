La Serie A retomó actividades este fin de semana y uno de los primeros juegos fue Atalanta vs. Sassuolo, que se disputó en el escenario de Bérgamo.

Duván Zapata fue el único titular de los jugadores nacionales, mientras que Luis Fernando Muriel y Johan Mojica empezaron en el banco de suplentes.

El delantero vallecaucano no necesitó mucho tiempo para anotar su primer gol del año. A los 10 minutos recibió en el área, se acomodó e impactó con gran potencia al arco rival para vencer a Consigli, arquero del conjunto visitante.

ESPN, medio que se encargó de la transmisión del partido, compartió este video del primer gol de Zapata en el 2021:



El segundo tanto llegó en el inicio del segundo tiempo. De un saque de banda, Freuler le hizo un pase de taco y el delantero se barrió para pegarle al esférico con una gran técnica

