Chará pasa por un buen momento en la MLS, siendo la estrella y capitán de los Portland Timbers; equipo con el que ha sido campeón de la liga estadounidense en el año 2015, y recibiendo en el año 2012 y 2015 el premio a mejor jugador del campeonato americano.

El jugador colombiano llegó a Portland en el 2011 proveniente del Deportes Tolima, desde ese entonces ha disputado 13 temporadas con el club estadounidense, además, se convirtió en el primer jugador que ha disputado más de 30.000 minutos en la temporada regular de la MLS.

Diego Chará por medio de una entrevista con Caracol Radio, habló de cómo se dio su llegada a la MLS, indicando: “Eso pasó cuando estaba en Tolima jugando la Copa Libertadores en 2011, el equipo envió personal de scouting para ver el partido contra Millonarios y de ahí el técnico en ese momento, se interesó por mis servicios e hicieron todo lo posible para que yo llegara al club”.

Además, habló de cómo es jugar con su hermano Yimmi Chará que también está en Portland Timbers: “El jugar con Yimmi siempre fue una alegría, desde Tolima que pudimos hacerlo, aunque sea poquito. Ahora que esté acá fue gratificante para mí y mi familia. Ambos tuvimos muchas experiencias y estamos contentos”, contó el jugador colombiano.

Sin embargo, Chará tiene 36 años lo que le hace hablar de su fecha de retiro y en dónde le gustaría finalizar su carrera; Chará mencionó su deseo de retirarse en la Liga Betplay: “Mi presente es aquí en Timbers pero siempre tuve esa espinita de no poder ser campeón en Colombia. En Tolima llegué a la final, pero lastimosamente no pudimos quedar campeones. Me gustaría jugar en Colombia, quedar campeón, pero hoy por hoy mi presente es aquí”, sentenció el jugador de Portland Timbers.

Asimismo, se le preguntó en que equipo le gustaría jugar si logra volver al FPC, a lo que el jugador respondió: “Yo tuve la posibilidad de jugar en tres equipos en Colombia: América, Quindío y Tolima. La verdad me encantaría tener la posibilidad en cualquiera de los tres, obviamente en el pasado he tenido la posibilidad de hablar con la gente de América y Tolima, pero esperemos a ver qué pasa y ver dónde se puede dar la posibilidad”.

No obstante, el jugador tiene contrato con Portland hasta el año 2024 lo que hace más compleja su llegada al fútbol colombiano en el presente año, se debe esperar a que se termine el contrato y ver cuál será el nuevo destino de Chará.

Por Cristian Monroy