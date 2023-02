Empezaron a agotarse los créditos del técnico del Deportes Tolima, Hernán Torres Oliveros, quien con una de las nóminas más competitivas del país ‘naufraga’, una vez más, entre los últimos lugares de la Liga BetPlay 1 2023. Con la derrota de este domingo (1-2) frente al Deportivo Cali, por la sexta fecha del ‘todos contra todos’, la situación de los ‘Pijaos’ en el tablero se complicó aún más.

Con apenas cinco puntos de 15 jugados y un rendimiento que apenas alcanza el 33,3%, a la espera del juego del próximo 29 de marzo (8:00 p. m.) ante Millonarios, correspondiente a la cuarta jornada, el cuadro ‘Pijao’ se ubica en la posición número 16, a solo uno del penúltimo, Alianza Petrolera, aunque a una unidad del octavo sitio, que ocupa de manera momentánea al Deportivo Pasto.

Si bien es cierto que hasta ahora se jugó la tercera parte del certamen, en su primera fase, la preocupación en los hinchas es grande, pues no se ve evolución con respecto al equipo que fracasó en el segundo semestre del 2022. Sobre todo, cuando no fue capaz de ganarle a elencos como Once Caldas y Atlético Huila, que están en crisis; y al ‘azucarero’, que al igual que el ‘albo’ pelea descenso.

A lo que se suma la goleada propinada por Águilas Doradas (4-2) en el Alberto Grisales de Rionegro, en una cancha en la que jamás (al menos desde el punto de vista deportivo) había perdido. Y con la que rompió un periodo de cuatro años, tres meses y 25 días sin recibir esa cantidad de tantos en el FPC. La única victoria en el campeonato, irónicamente, la logró ante el líder: América, en su estreno (2-1).

En comparación con lo hecho en la Liga BetPlay 1 2023, en sus cinco primeras salidas, la campaña es exactamente igual: apenas cinco unidades y un desenlace en el torneo que todos conocen, con la dura eliminación de los cuadrangulares semifinales, en el primer gran revés del club en los últimos cinco años y medio. El temor de los más fieles es que la historia con el timonel vuelva a repetirse.

Ni comparar con el ‘Apertura’ del año anterior, en el que en las primeras cinco presentaciones ganó en cuatro y cayó en una, que lo llevaron -incluso- a ser líder flamante. Una campaña que es recordada porque en el ‘todos contra todos’ se resolvió con éxito justo antes de que iniciara la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que hizo una destacada actuación, clasificándose a los octavos de final.

A los resultados se le suman los casos en departamento médico, que parecen ir en la misma línea de torneos anteriores, cuando los lesionados por temporada superaban con creces la decena de elementos. Lo que se convirtió en un círculo ‘vicioso’ del cual a la ‘tribu’ le ha costado salir y que tiene en la mira de los aficionados al preparador físico de Torres: el también ‘Pijao’ Alejandro Guzmán.

El extremo Kevin Pérez, quien tendría una contractura, se suma a la ya larga lista de integrantes del plantel que han pasado por las manos de los galenos de la institución. Como el defensa José Cuenú, los laterales Nicolás Giraldo y Jeison Angulo, los volantes Estéfano Arango y los delanteros Brayan Gil, Diego Herazo y Andrés ‘Topo’ Rentería, por citar los casos más sonados en los últimos días.

De las últimas cuatro visitas al Murillo Toro, el ‘verdiblanco’ triunfó en dos: incluida la final de la Liga BetPlay 2 2021, en la que los dirigidos por Torres fueron incapaces de conquistar el bicampeonato ante su gente y dejaron ir la gloria tras la derrota (1-2). En contraste, el ‘Vinotinto’ cosechó las otras dos alegrías, entre ellas la Superliga, el 23 de febrero del 2022, con gol del atacante Michael Rangel.