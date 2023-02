De arranque, el estratega dijo que “sabíamos que el partido no iba a ser nada fácil, que sería complicado a pesar de que el Huila no ha conseguido buenos resultados, y entendíamos que así no se la pasará todo el torneo. Ustedes vieron que ellos se jugaron el todo por el todo”.

El ‘profe’ se mostró tranquilo porque “corregimos mucho, sobre todo en la parte posterior, tomando como base el partido frente a Águilas Doradas. Eso se trabajó en la semana, y el equipo lució sólido atrás”.

Aunque reconoció que “tal vez no fue un muy buen partido, pero pienso que en el primer tiempo el Tolima lo hizo bien, especialmente por la tenencia de la pelota. Lo que nos quedó faltando fue la definición, la media distancia.

Para la segunda mitad hubo más disputa, el partido se hizo más físico, más de choque y conflicto, que de fútbol”.

Sobre la recuperación de algunos de sus jugadores, manifestó que “estoy contento porque ya está llegando toda la gente, para disputar y competir. Tenemos ahora más alternativas con Sosa, Caicedo y Boné. Eso es importante para este campeonato tan exigente”.

Torres recalcó que “tenemos que mejorar mucho la definición y la contundencia, porque nosotros creamos, pero no concretamos. Ya mostramos una mejor cara en lo defensivo, ahora debemos trabajar este otro aspecto para buscar consolidarnos”.

Finalmente, resaltó que “este es apenas nuestro cuarto partido, con 14 jugadores que llegaron. Sabemos que este es un torneo corto que no da espera, por eso tratamos sobre la marcha de armar y ensamblar un grupo humano importante que sea competitivo.

Somos conscientes que nos toca mejorar y adaptarnos a un mejor ritmo de competencia. Por eso aspiro y espero tener pronto al equipo como la hinchada lo quiere ver”.

Contento por el retorno

El delantero Juan Fernando Caicedo, quien sumó sus primeros minutos de competencia en 2023, dijo al final del partido que “me sentí bastante bien, a pesar de que tuve que pasar por un receso siempre largo. En esta ocasión me tocó desde el inicio, y creo que me fue de la mejor manera, en un partido bastante físico. El equipo estuvo bien parado, seguro atrás y se sumó un punto que igualmente es importante, por estar de visitantes”.