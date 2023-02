Como si fuera una ‘frase mágica’ con la que se pretendiera responder a los interrogantes con el rendimiento de su plantel, en especial cuando los resultados son adversos, se le ha vuelto costumbre al técnico del Deportes Tolima, Hernán Torres, caer en un lugar común -y si se quiere- cansino para justificar sus procederes. Así quedó evidenciado tras la derrota (4-2) ante Águilas Doradas.

Luego de efectuado el encuentro, que fue válido por la tercera fecha de la Liga BetPlay 1 2023, en el gramado del estadio Alberto Grisales, el orientador intentó resumir, muy a su estilo, lo que sucedió en el trámite de este duelo, en el que su sistema defensivo quedó expuesto ante la afición. Sobre todo, el guardameta William David Cuesta y los laterales Junior Hernández y Juan Guillermo Arboleda.

Con su conocido “ese es el fútbol”, que ha causado enojo entre los hinchas, el estratega buscó justificarse y trató de encontrarle explicación a la negra presentación de su escuadra en este juego, en el que sufrió la efectividad en sus redes de hombres como Johan Pino Caballero, Jean Pineda y Jesús Rivas. En contraste con la tímida reacción del extremo Álvaro Meléndez y el delantero Brayan Gil.

“Si vamos a decir que nos sorprendió el rival, no nos sorprendió. Estaba avisado de todo lo que iba a suceder en el juego y sucedió. Ese es el fútbol. Uno avisa, pero hay que seguir trabajando e insistiendo que se mecanicen las cosas y se entienda que cuando uno habla es porque uno ha visto y evalúa al rival”, indicó el entrenador en rueda de prensa, ante la fuerte crítica en las redes sociales.

🗣️ #Reacciones Hernán Torres y una frase que se le volvió costumbre en los momentos complejos del DEPORTES TOLIMA (@cdtolima): "Ese es el fútbol". ¿OPINIONES? 👀 pic.twitter.com/DzoEdyuu76 — El Rincón del Vinotinto (@rinconvinotinto) February 7, 2023

Y es que cayó tan mal la derrota de los ‘musicales’ ante el elenco antioqueño, que después de 1.581 días en el rentado criollo volvió a encajar cuatro goles. Y por primera vez, al menos en el campo, perdió ante su adversario, en nueve presencias. Porque si había un rival que le venía bien a los de la ‘Tierra Firme’ era Águilas, al que le había ganado en dos visitas y empatado en cinco más.

“Cada técnico tiene su estilo de trabajo, si no se gana, pues hay que cambiar. Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo que suma mucha gente en ataque, teníamos que estar comprimidos y cortos, no lo estuvimos y a la postre nos llevamos cuatro”, agregó el orientador ‘Pijao’, quien en tres salidas ha visto como su contrario ha encajado seis goles en apenas tres cotejos.

“Hay que seguir trabajando, no me desesperanzo. Nuestro equipo siempre ha sido sólido defensivamente, así que esperamos corregir”, afirmó el timonel, que sabe que sobre sus espaldas carga una responsabilidad; la de superar el gran fracaso que protagonizó en el segundo semestre del año anterior, cuando por primera vez en los últimos cinco años, la ‘tribu’ no clasificó a cuadrangulares.

Y como “ese es el fútbol”, Torres rápidamente tendrá que superar el fiasco que significó la visita a Rionegro y preparar el choque de este domingo (3:30 p.m.) ante Millonarios, como local, en la cuarta jornada. Está claro que solo le servirá ganar al adiestrador y su grupo, pues un resultado negativo ante un onceno con el que no pierde hace 14 enfrentamientos complicaría al club en sus objetivos.

