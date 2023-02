La escuadra de la ‘Tierra Firme’ viene de conseguir un empate (1-1) en el Palogrande de Manizales, donde incluso pudo haber sido mejor el botín frente al Once Caldas, de haber mostrado un poco más de ambición.

Y antes, en el debut frente su gente, la ‘Tribu’ le ganó 2-1 a un difícil América de Cali, el cual comenzó luego a golear al que se le atraviese por delante: Le metió cuatro en su patio al Unión Magdalena y ahora cuatro al Pasto, de visitante.

El Vinotinto y Oro confía en continuar con su racha positiva no solo en el campeonato, sino en el ‘nido’ de los antioqueños, donde solamente ha perdido un juego de los ocho afrontados allí, donde registra a su favor dos triunfos y cinco empates.

Incluso, esa única caída ni siquiera fue en la cancha. La derrota (3-0) la tuvo en las oficinas de la Dimayor, debido a la inolvidable mala inscripción de Rafael Carrascal, quien en ese momento ya había renunciado al mostrarse en desobediencia con la Institución.

Ese duelo los ‘Musicales’ lo ganaron en el campo 2-0 con anotaciones de Danovis Banguero y Marco Pérez, máximo anotador histórico del Deportes Tolima, y quien ahora defiende los intereses de Águilas.

A finales de 2022, tras brillar con los ‘Paisas’ y ante la salida de varios delanteros ‘Pijaos’, el nacido en Chocó sonó como un posible fichaje para el Vinotinto y Oro, pero finalmente su retorno no se concretó.

Para el compromiso de esta tarde-noche, una de las principales novedades en la formación titular de la ‘Tribu’ sería la ausencia de Facundo Boné, figura ante el ‘Blanco-Blanco’ y quien está en recuperación de una apendicitis. Eso sí, en imágenes compartidas por el equipo en redes sociales, el uruguayo ya estaba en entreno con sus compañeros.

Por otro lado, se presume el retorno del lateral Junior Hernández luego de su concentración con la Selección Colombia mayores, la cual no lo utilizó en el amistoso ante Estados Unidos. No obstante, si su posible venta sigue en negociaciones, lo más probable es que no compita.

“Sabemos que nos enfrentaremos con un equipo complicado, el cual viene en alza y jugando muy bien. Aun así, la idea es traernos los tres puntos para estar en lo más alto de la tabla de posiciones”, sostuvo el mediocampista Cristian Trujillo, cuyas actuaciones hasta el momento han sido bastante destacadas.

Bismarks Santiago será el juez central del partido, en el que será asistido por Víctor Wilches y Robinson Medina.