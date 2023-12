Los dioses del fútbol quieren que frente a su gente y con casa llena, Deportes Tolima pueda asegurar —de no ocurrir nada extraño— su tiquete a la gran final de la Liga BetPlay 2 2023. El ‘Vinotinto y Oro’ dio en la noche del miércoles 29 de noviembre un paso trascendental hacia ese objetivo, al ganarle como visitante (0-2) a Deportivo Cali y, además, dejarlo sin opciones en la semifinal, a falta de dos jornadas.

Con 12 puntos de 12 disputados, que lo ubican de manera parcial en el primer lugar de la llave A de los cuadrangulares, el onceno de la ‘Tierra Firme’ tiene el camino expedito hacia una nueva definición. Y por cuestiones del destino, será la tercera vez en los últimos dos años en la que pueda sellar su tiquete ante su gente, cuando reciba el sábado 2 de diciembre (6:00 p. m.) a Rionegro Águilas, en el Murillo Toro.

(Vea también: Tolima eliminó al Deportivo Cali y acaricia la final de la Liga; tiene puntaje perfecto)

Como sucedió en la Liga de 2021-2 y 2022-1, con las últimas dos finales que afrontó en el rentado criollo, la opción de clasificar en su cancha está a la vuelta de la esquina. Si los ‘musicales’ derrotan al conjunto antioqueño, o a segunda hora (8:15 p. m.) Junior cae en su visita al onceno ‘verdiblanco’, todo habrá quedado consumado en el objetivo primario de salir en búsqueda de la máxima instancia del campeonato.

Deportes Tolima definiendo en Ibagué el pase a la gran final

Pese a que en esta ocasión no será como tal la sexta fecha de la semifinal, es decir, el último cotejo de la programación, el equipo de David González tendrá la posibilidad de que sea ante su afición, que de seguro colmará las tribunas del ‘Coloso de la 37’, que el objetivo primario se consiga. Si bien el mensaje transmitido ha sido el de que ‘paso a paso’, lo cierto es que tres de los cuatro escenarios favorecen al club.

En el historial, han sido capítulos de altas y bajas para el onceno tolimense, cuando le ha tocado resolver. Episodios alegres, como los vividos en 2003-2, 2006-2, 2016-2, 2021-2 y 2022-1, cuando resolvió a favor en su reducto y peleó título, tras vencer a duros rivales como Atlético Nacional, Boyacá Chicó, Atlético Bucaramanga, Alianza Petrolera y, el más reciente, Envigado Fútbol Club, respectivamente.

Pero también tardes y noches amargas, como las de 2010-1, 2011-1, 2013-1 y 2019-2, por citar los ejemplos más relevantes, en jornadas en las que no pudo a La Equidad, Nacional, Águilas Doradas y Junior. Es por esto que en la interna no se confían y señalan que todavía no se puede dar por sentada la clasificación, hasta tanto salga al campo de juego y se sume —ojalá— como está previsto en las cuentas.

(Lea también: Deportes Tolima aprovechó euforia de sus hinchas: sacó boletas para partido contra Águilas)

Aunque los dos últimos antecedentes favorecen al elenco de Ibagué, cuando en 2021-2 le bastó con una emotiva igualdad (2-2) frente a Petrolera para, con 12 puntos, decretar su clasificación. En tanto que en 2022-1 cerró en su césped una gran remontada en su cuadrangular, venció por la mínima diferencia (1-0) a Envigado y dio un paso al frente, con un balance de 13 unidades; siendo este su mayor puntaje.

Una vez más, pero precedido de una racha de escándalo, con 13 triunfos en sus últimos 14 duelos en el certamen liguero, de los cuales 12 tienen el sello del orientador González, Deportes Tolima buscará satisfacer a su numerosa hinchada. Para ello recibirá al que era la revelación de la Liga, que bajo su anterior denominación, Itagüí Ditaires ya ha sido ‘verdugo’ del ‘Vinotinto’, que no quiere más sorpresas.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.