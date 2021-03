green

La aventura de Dayro Moreno en el fútbol boliviano no ha sido la mejor. Aunque en lo futbolístico no hay mucho por destacar porque no ha anotado gol en los dos partidos que ha disputado, fuera del campo ya dio de qué hablar y eso que apenas se cumplirán dos meses desde que fue anunciado.

En el último fin de semana, el delantero colombiano fue acusado, visto y correteado por los hinchas de Oriente Petrolero, el club en el que está actualmente, cuando estaba en un bar.

Luego de ese suceso, no se supo qué pasó, porque él salió corriendo y las cámaras lo perdieron, pero el club sí rechazó los actos de indisciplina y señaló que “aplicará los reglamentos internos”.

Aunque no se notificaron cuáles serían las medidas disciplinarias contra el futbolista, El Deber, medio de Bolivia, publicó que el jugador sería sancionado económicamente.

Si bien no se conoce de cuánto será el descuento a su salario o cómo se pagará, una fuente del club le dijo a ese medio de comunicación que será lo establecido por el reglamento interno, aunque pocas veces lo han tenido que utilizar y por eso no se conocen los montos. Además, esta sería la segunda vez que el colombiano es protagonista de hechos de indisciplina desde que llegó a Bolivia.

Dayro Moreno con el pómulo inflamado

En las imágenes que se conocieron del altercado no se vio una agresión directa de los hinchas al jugador, en la práctica del miércoles, las cámaras de Tigo Sports captaron al delantero colombiano con un cambio en su rostro.

A lo largo de su carrera, él ha tenido cambios de color en su cabello y varias perforaciones y tatuajes, pero este no parece ser un cambio estético sino consecuencia de aquella noche.

Esta es la imagen que compartieron en Bolivia y el periódico El Día señaló que efectivamente el jugador tenía el pómulo inflamado.