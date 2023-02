Luego de que Montenegro –hincha que entró al campo de juego para golpear al futbolista de Millonarios– logró su cometido, quiso huir de la cancha, pero el deportista lo alcanzó y lo tumbó con un empujón.

Por esta acción, Cataño vio la tarjeta roja y se tuvo que ir de la cancha, mientras que sus compañeros peleaban por él y aseguraban que no tenían garantías para jugar este partido de la Liga BetPlay.

El abogado Iván Cancino hizo un recuento en su cuenta de Instagram de los hechos y los analizó desde su perspectiva jurídica. En sus palabras explicó que el futbolista de Millonarios no actuó en legítima defensa, pero que sí hay una vía jurídica que ampara su respuesta al hincha del Tolima.

(Vea también: [Foto] Hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño pasó la noche en un calabozo)

“Daniel Cataño reaccionó amparado dentro del puro derecho. Ese es uno ejemplo en el que una persona es agredida, el otro sale corriendo y ya no representa una agresión actual e inminente. Por lo tanto, la acción de Cataño no se puede señalar como una plena legítima defensa. Pero nuestro código penal si establece que pudo obrar en un error invencible en una circunstancia, lo que se llama error de prohibición indirecto. que podría atenuar la responsabilidad, no disciplinar del jugador, sino judicial”, explicó Cancino.

Bajo este argumento, en caso de que el hincha del Tolima quisiera demandar a Daniel Cataño, así como el jugador lo hizo con él, el ‘pijao’ tendría muchos argumentos con los cuales perdería. Así explicó el abogado Cancino la situación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ivan (@ivancancinopersonal)

Qué sanciones tendría Tolima, según abogado Iván Cancino

Como en el fútbol colombiano existe un reglamento, que muchas veces ha sido criticado porque no mide con el mismo racero a todos los clubes, hay dos opciones.

Una de ellas es que el equipo ‘pijao’ juegue algunos partidos sin hinchas en el estadio, lo que implicaría un duro golpe en la taquilla y que molestaría mucho a Camargo, presidente del Tolima que ha dado unas declaraciones que provocaron indignación.

La otra opción es que el conjunto vinotinto y oro no pueda ni usar el escenario deportivo y sus partidos de local deban jugarse fuera de Ibagué.

(Vea también: Sujeto que agredió a Cataño estaría pidiendo plata para pagar multa; así lo delataron)

Además de las sanciones que pueda imponer la Dimayor, la Alcaldía de la ciudad también podría tomar decisiones que afecten al equipo.