El partido entre Tolima y Millonarios, que se disputaría este domingo en el estadio Manuel Murillo Toro, no se pudo jugar por la agresión que recibió el volante Daniel Cataño. Un hincha tolimense entró a la cancha y le dio un codazo en la nuca.

LE PEGARON A CATAÑO EN IBAGUÉ Y LO EXPULSARON. FPC NO LO ENTENDERÍAS pic.twitter.com/L9nHjLChqN — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) February 12, 2023

Luego de la agresión, el jugador salió detrás del hincha, lo persiguió y lo golpeó. Por esa conducta, el árbitro Wilmar Roldán lo expulsó. Dicha sanción enfureció al club bogotano, que decidió no disputar el compromiso en solidaridad con Cataño.

El ataque al deportista fue transmitido el televisión y el rostro del aficionado rápidamente fue identificado en redes sociales.

Quién es el hincha que agredió a Daniel Cataño en Tolima vs. Millonarios

El agresor del volante fue identificado como Alejandro Montenegro, reseñó Semana. Su nombre es tendencia en redes sociales por el golpe que le propinó Cataño y ya circulan imágenes de su rostro.

Como Alejandro Montenegro fue identificado el del @cdtolima que agredió a Daniel Cataño, jugador de @MillosFCoficial, y causó que el partido entre ambos equipos se cancelara. Los hinchas del fútbol esperamos que @Dimayor y @PoliciaColombia sienten un precedente. ¡Vamos a ver! pic.twitter.com/HYT81TFJoS — Federico Ortega O (@OrtegaFede) February 13, 2023

En sus perfiles de redes sociales se aprecia que es un hincha furibundo del ‘Vinotinto y oro’, pues lo acompaña en sus juegos internacionales y demás. Sin embargo, su conducta ha sido rechazada hasta por los seguidores del mismo club.

El aficionado fue detenido por la Policía de Ibagué y los demás hinchas han pedido que las autoridades lo judicialicen y además le pongan una sanción para que no pueda volver a ingresar a un estadio de fútbol.

Que Alejandro Montenegro no vuelva a pisar una cancha de fútbol en su vida. pic.twitter.com/FEJ37E2Jqh — Goles en Directo (@golesendir_) February 13, 2023

En cuanto al partido, es clave señalar que el reglamento de la Liga BetPlay, en el código 59, señala que se podría reanudar al siguiente día en horario de las 9:00 a. m. o 12:00 p. m. si se considera que el evento fue suspendido por fuerza mayor.

No obstante, si el juez Roldán considera que no hay motivos de fuerza mayor para suspender el compromiso, Millonarios podría perder los puntos por abandonar el terreno de juego. Por el momento, Dimayor no se ha pronunciado.