Entre los 16 equipos que afrontarán la segunda instancia de la competición se encuentran los líderes de la fase de grupos y los elencos que en el primer semestre del año afrontaron copas internacionales.

A continuación, los choques de octavos y el camino hasta el título:

Octavos de final (julio 31 y agosto 14):

Llave A: Pereira vs. Águilas de Rionegro

Llave B: Santa Fe vs. Nacional

Llave C: Millonarios vs. Medellín

Llave D: Bucaramanga vs. Junior

Llave E: Real San Andrés vs. Cali

Llave F: América vs. Once Caldas

Llave G: Orsomarso vs. Tolima

Llave H: Pasto vs. Equidad

Cuartos de final (agosto 28 y septiembre 11):

S1: Ganador A vs. Ganador H

S2: Ganador B vs. Ganador G

S3: Ganador C vs. Ganador F

S4: Ganador D. vs. Ganador E

Semifinales (septiembre 25 y octubre 16):

Ganador S1 vs. Ganador S3

Ganador S2 vs. Ganador S4

Final:

Ida: 30 de octubre

Vuelta: 6 de noviembre

El conjunto que se corone campeón tendrá como premio un cupo para la Copa Libertadores de 2020.