Iván Ramiro Escobar, volante ofensivo del club de primera división Alagoano, dijo que no se portó mal en los hechos que derivaron en multa para él y el argentino Cristian ‘Chaco’ Maidana, y en destitución del también colombiano Pablo Armero, pues los señalaron de estar en una discoteca antes de una práctica.

“Salimos a comer, sabíamos que al otro día teníamos entreno. Ahí, en el restaurante, les dije que me iba primero porque tengo rabo de paja… y si me meto en otro mierdero, hasta ahí llego”, afirmó.

Escobar salió de su último equipo, Deportes Tolima, por ir a entrenar bajo los efectos del alcohol, algo que aseguró haber recordado y no querer repetir.

“Cuando llegué a Brasil, todo el mundo sabía lo que me había pasado en Colombia. Por eso, si me hubiera portado mal, ya estaría de regreso y la prensa me estaría dando palo”, agregó.

También indicó que aceptó la multa que le puso el club porque no sabía que el restaurante en el que estaba con Armero y Maidana era un sitio al que no debía ir. “En Colombia publicaron una foto de los 2 [él y Armero] y nos masacraron por igual”, añadió.

“Lastimosamente, son errores que a uno le toca pagar caro, pero hay que poner el pecho y aprender”, concluyó.

Acá, el audio completo (su reflexión, desde el minuto 7:00):