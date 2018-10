Camargo indicó que Andrés Ramiro Escobar llegó a dormir al camerino durante una práctica y que lo tuvieron que despertar para hacerle una prueba de alcoholemia que arrojó resultado positivo.

“Estaba fundido, duró hora y pico durmiendo en una camilla… Le tomamos fotos”, relató.

Además, dijo que el futbolista confesó que se había ido a beber con su mujer, pero el directivo aclaró que la pareja del jugador no vive en la ciudad: “Según los descargos que hizo, se puso a tomar con la señora, pero parece que la señora no la trajo a Ibagué”.

Posteriormente, el dirigente explicó que contó esto ante los medios porque “el señor no quiso arreglar por las buenas. Le pedimos que pasara la carta de renuncia y no la pasó. No me cumplió y por eso estoy estas declaraciones”.

Escobar fue uno de los refuerzos que presentó el Tolima a mitad de año, pero su nivel hizo que no fuera titular. “No estaba comprometido, es una persona muy irresponsable. Ante Junior tocó una sola vez la pelota y el cuerpo técnico lo marginó”, añadió Camargo.

