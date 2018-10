“Legalmente dicen que hay unos abogados que le dijeron a Dayro que ellos le ayudaban. Sería una oportunidad”, precisó Mejía este miércoles, casi 24 horas después de que Atlético Nacional oficializara que sus directivos despidieron a Dayro Moreno del equipo por su conducta disciplinaria.

Mejía dejó en el aire la posibilidad de que el futbolista de 33 años inicie un pleito legal por no considerar justo su despido. Sin embargo, el equipo verdolaga insistió en el comunicado a la opinión pública donde anunció la decisión que tomó con Moreno que esta se dio por justa causa.

Sobre el despido del delantero del equipo verde, Mejía concluyó: “Terminó como tenía que terminar. Ya había hecho demasiadas. Tenía un prontuario… se la perdonaron aquí, llego tarde el primer día de entrenamientos, dos o tres borracheras, con Almirón hizo de todo, al punto que Almirón se fue porque no los aguantó a él y a Henríquez”.

El periodista deportivo también rechazó las críticas que ha recibido en las últimas horas por haberse mostrado a favor de que Dayro fuera despedido de Nacional: “Yo no soy miembro de la junta directiva de Nacional, expuse una opinión: ‘lo deberían echar’. Lo echaron. No tomé parte de la junta directiva, no hablé con ningún directivo. No me echen la culpa a mí, fue la junta directiva. No me echen la culpa a mí, ni me amenacen por eso”, finalizó Mejía.