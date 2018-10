La dirigencia de Atlético Nacional despidió al delantero por sus continuos actos de indisciplina en las últimas semanas. Tal decisión recibió el apoyo de gran parte de la hinchada del club paisa, pero no sucedió así con la barra de aficionados más numerosa de ese equipo.

‘Los del Sur’ se manifestaron a través de su cuenta de Twitter con duras palabras contra los directivos de Nacional. El grupo de aficionados catalogó la decisión como un error porque, según ellos, “No era el momento de excluir al goleador del equipo días antes de una final, más allá de su responsabilidad disciplinaria”.

La final a la que ellos hacen referencia es la de la Copa Colombia, torneo en el que Nacional disputará el título, que da cupo a la Copa Libertadores 2019, ante Once Caldas. El partido de ida de esa final se llevará a cabo la próxima semana.

‘Los del Sur’ también se pronunciaron contra otros jugadores de Atlético Nacional que, para ellos, “nunca debieron venir” y le pidieron a los directivos que los despidan al acabar el semestre. Por último, los barristas exigieron que el nuevo técnico de Nacional sea escogido con el mismo rigor con el que fue despedido Dayro. A continuación, el pronunciamiento de la barra de hinchas:

No era el momento de excluir al goleador del equipo días antes de una final, más allá de su responsabilidad disciplinaria, esto es un equipo de fútbol para ganar títulos y no hay nada más importante. Error dirigencial que ahora tendrán que enmendar jugadores que no debieron venir

— Los Del Sur (@LDSoficial) October 16, 2018