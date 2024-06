Fabián Sambueza, el talentoso volante argentino conocido como “El Chino”, ha dejado su huella en el fútbol colombiano al liderar al equipo Bucaramanga en su épica conquista del primer título en su historia.

Después de haber jugado para Independiente Santa Fe desde 2019 hasta 2023, Sambueza se ha convertido en una figura clave en el éxito del equipo santandereano en esta campaña.

Sambueza, quien lleva el número 10 en su camiseta, ha sido fundamental en el juego ofensivo del Bucaramanga durante toda la temporada. Su habilidad técnica y visión en el campo lo han convertido en un jugador confiable para el entrenador Rafael Dudamel.

Sin embargo, su salida de Santa Fe fue por la puerta de atrás y hoy en día es una de las figuras del primer título del ‘Leopardo‘. La salida de Sambueza de Santa Fe se produjo sin obtener un título, pero su trayectoria en el fútbol colombiano ha estado marcada por victorias importantes. Antes de su llegada al Bucaramanga, solo había ganado trofeos con el Junior de Barranquilla.

Durante la final de vuelta contra Independiente Santa Fe, Sambueza asistió en el primer gol del partido y demostró su liderazgo en el campo. Aunque tuvo que ser sustituido en el minuto 81 por Leonardo Flores, su influencia en el juego ha sido reconocida como una de las claves para el triunfo del Bucaramanga.

Al finalizar el partido, Fabián Sambueza expresó su alegría y satisfacción al haber conseguido el objetivo en una cancha difícil y contra un rival poderoso. Sin embargo, su celebración desató la ira del presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, quien se sintió ofendido por las muestras de alegría del jugador hacia los aficionados del Bucaramanga en el estadio.

“El presidente de Santa Fe se enojó porque lo festejé con la gente de Bucaramanga”, dijo, en diálogo con Win Sports. “No tengo nada contra ellos”, aclaró, y recordó su etapa en Santa Fe”: Intenté entregar lo mejor de mí, la gente no me quiere y no sé por qué, pero quiero pedirles disculpas a él, a la gente y agradecerle a toda la gente de Bucaramanga. Que seamos felices”.