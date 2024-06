Independiente Santa Fe volvió a perder un título en casa y ya registra tres finales consecutivas en las que la décima estrella se le escapa.

En esta ocasión, fue ante el Atlético Bucaramanga, equipo que con más ganas y actitud superó al ‘Cardenal’ desde los lanzamientos del punto penal con una estupenda actuación de Aldair Quintana.

Luego de caer en El Campín, Pablo Peirano, entrenador del conjunto ‘Cardenal’, habló en rueda de prensa y contó detalles de cómo estaba el camerino ante la derrota, señalando que les dijo a sus jugadores que estaba muy orgulloso por lo hecho, incluso, con aplausos de por medio.

“Los muchachos nada de reproches, nada de culpas; al revés. Nos miramos todos a los ojos en el vestuario, cerramos una charla con aplausos porque todos hicimos un esfuerzo máximo para llegar a esta instancia. No se puede mirar para abajo, por supuesto que no estamos contentos, es prepararnos para la que viene, pasar el momento porque esto continúa. Más allá de no lograr el objetivo final, hay cosas que van más allá del resultado que valoro como entrenador, y en esa línea vamos a continuar”, dijo.