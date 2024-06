Por: Familia Cardenal

Fabián Sambueza es un jugador que divide bastante en Independiente Santa Fe, pues en sus tres ciclos nunca pudo alzar un título de liga con el ‘Cardenal’.

De hecho, fue bastante criticado en su último trasegar en el ‘León’ donde con Alfredo Arias, en 2022, se quedaron a un paso de llegar a la gran final del fútbol colombiano.

Ahora, luego de su salida del ‘León’, es uno de los líderes y figuras del Atlético Bucaramanga y espera ganarle la final a Santa Fe, equipo donde salió por la puerta de atrás.

En la previa al juego de la gran final, el argentino habló con revista Semana y allí contó qué pasó con el polémico lote que un hincha de Santa Fe le regaló hace años cuando salió del club rumbo a Junior de Barranquilla porque el ‘León’ no le podía sostener el millonario salario que devengaba por ese entonces.

¿Qué pasó con el lote que un hincha de Santa Fe le regaló a Fabián Sambueza?

El argentino confesó, en primera medida, que recibió el lote ya sabiendo que iba a abandonar el club, algo que el hincha aceptó y que sirvió para luego hacerse grandes amigos.

“Fuimos a cenar a la parrilla grande que queda cerca a El Campín, que es como de tres pisos. Ahí lo conocí. Le agradecí por lo que me quería regalar y le dije que de todas maneras me iba a ir del club, porque económicamente no estaba bien y no me podían pagar”, inició Sambueza.

Y agregó: “Le dije: esa es tu decisión, si vos me lo querés regalar, dale. Soy sincero y no me voy a quedar porque me des un lote. Al final, le acepté el lote, nos hicimos amigos, le compré después como dos más. Nos hicimos amigos”.

El argentino confesó que hoy en día el lote está a su nombre, queda muy cerca a Miami y es de 1.000 metros. De hecho, ese regaló le sirvió para que Sambueza siguiera haciendo negocios con Fabián Torres, el hincha que le dio el lote.

“El lote está a mi nombre. Después de mucho tiempo hicimos los papeles. Pensé que el muchacho, cuando se diera cuenta de lo que me iba a regalar, se iba a olvidar y normal, para mí no pasaba nada”.

Finalmente, confesó que, la amistad podría sufrir alteraciones si Bucaramanga es campeón: “Seguramente me va a reputear si llegamos a ganar”.

Fabián Sambueza habló con @Semana sobre el lote que le regaló un hincha de #SantaFe hace años. ⬇️🏚️ "Le agradecí por lo que me quería regalar y le dije que de todas maneras me iba a ir del club, porque económicamente no estaba bien y no me podían pagar… ⬇️ pic.twitter.com/XTmoNqzZ5F — Familia Cardenal (@CardenalFamilia) June 11, 2024

