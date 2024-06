Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, habló con Caracol Radio sobre la decisión que tomará con la Comisión de Seguridad para dejar entrar a hinchas del Bucaramanga para el partido definitivo en El Campín.

Cabe recordar que el mandamás ‘Cardenal’ confirmó a varios medios de comunicación que cerrará fronteras por las supuestas agresiones que sufrieron directivas al finalizar el juego en Alfonso López. Además, no estuvo de acuerdo con el ingreso de hinchas a la grama, por lo que argumenta que no hay garantías.

Este mates hubo reunión con el Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y confesó que no puede ir contra la corriente y sí habría ingreso a hinchas de Bucaramanga, pero con las mismas condiciones de como entraron los de Santa Fe al Alfonso López.

“Yo nunca adquirí compromisos con nadie. Dijeron que Bucaramanga estaba estudiando la posibilidad de permitir el ingreso de gente. Barras con las que no tengo contacto hicieron llegar el mensaje a Santa Fe, de que era el viernes y no había decidido. Sin embargo, Santa Fe reservó mil boletas para que la afición de Bucaramanga pudiera entrar ”, inició.

Y añadió que “es más, para que fuera menos tormentoso, nosotros pedimos que esas boletas separadas estén en la parte occidental hacia el norte, bien ubicadas, donde se les permite buena visibilidad. Y dijimos, en correspondencia, haremos lo que ellos hagan”.

Los argumentos de Méndez para cerrar fronteras: “Todos los factores cambian, la invasión fue una falta gravísima, la pólvora es transgrediendo las normas de Dimayor, la agresión a un fotógrafo. Ni con el Alcalde de Bucaramanga he hablado, el Gobernador bajó luego de los problemas y pidió excusas, con el Alcalde de Bogotá sí hablamos. Nos reunimos luego del partido femenino y estamos llegando a un acuerdo”

Habrá aumento considerable para hinchas del Bucaramanga: “Al igual, como he recibido quejas de las barras. Nos atendieron bien, pero la boleta de 30 se las cobraron a 265.000 y yo lo que les propuse ayer en la reunión con el Instituto, el espacio que se les dejó a ellos es una boleta de occidental norte, que tiene un valor de 265.000, pues vamos a dejarla al máximo del valor, de la más costosa del estadio (465.000) y equiparamos igualdad en las partes para todos, pero no vamos a ser reacios a ir contra la voluntad de muchos”.

“Que a mí el Distrito me garantice que no va a haber nada, que va a ayudar con la seguridad, que no nos va a cobrar más por esa seguridad que nos ponga, le recuerdo, el arriendo más caro que hay en el país lo paga Bogotá con un 10% de la taquilla, nosotros mañana tenemos pagar alrededor de 1200 millones entre impuestos y taquilla, más la logística. Nosotros tenemos que garantizar el espectáculo”, finalizó Eduardo Méndez.