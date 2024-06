Por: Familia Cardenal

Familia Cardenal: últimas noticias sobre el fútbol colombiano, liga betplay, equipos, tabla de posiciones, hinchas y mucho más. Visitar sitio

La final del fútbol colombiano se opacó por los actos de intolerancia entre la hinchada de Bucaramanga, que invadió el campo sobre el final del compromiso tras imponerse 1-0 a Independiente Santa Fe en el Estadio Alfonso López.

Así mismo, Eduardo Méndez manifestó su inconformidad, según contó, hubo agresiones por el equipo de logística.

(Vea también: Dura decisión de Santa Fe para final de vuelta en El Campín: afecta al Bucaramanga)

“Al final del partido, como todos vieron, se invadió la cancha y la gente de logística se portó mal y nos agredieron, a los directivos especialmente con empujones y nos agarraron a pata”, señaló para el Tiempo.

Poco se habla de Méndez en modo canchero ahí frenteando 🥵 pic.twitter.com/6NKzMeYMGE — Santa Fe Xtra (@SantaFeData_) June 9, 2024

En efecto, determinó que para el juego de vuelta no haya público visitante, “el partido lo vamos perdiendo 1-0 y esa gente se mete al campo solo por hacernos el daño. No voy a correr riesgos, Santa Fe no va a correr riesgos“, dijo.

De momento se había pactado entre las administraciones locales que los dos encuentros tuvieran hinchada visitante, así, se reservó 1.000 boletas para los aficionados santandereanos en El Campín.

Lee También

Eduardo Méndez a @ELTIEMPO: "Al final del partido, nos agredieron a varios de Santa Fe, a los directivos especialmente, recibimos empujones y nos agarraron a pata". Por esa razón, NO se permitirá hinchada visitante en Bogotá. El Campín será 100% rojo. pic.twitter.com/OdrCxhgqiq — Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) June 9, 2024

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta?

El segundo duelo de la final se llevará el próximo sábado 15 de junio a las 7:30 p.m., en el Nemesio Camacho.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.