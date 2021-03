green

La Conmebol confirmó este lunes el calendario final que tendrá la Copa América de este año y en el país llamó la atención que, sin previo aviso, el ente rector del fútbol sudamericano decidiera quitarle a Bogotá el único partido de la Selección Colombia que tendría en la fase de grupos, el programado contra Ecuador.

La entidad prefirió pasar dicho juego, el primero del combinado nacional en el torneo continental, a la ciudad de Barranquilla. Así las cosas, la capital del país no podrá recibir en el Estadio El Campín al equipo dirigido por Reinaldo Rueda y solo será sede de tres encuentros en todo el certamen: Venezuela vs. Ecuador, Brasil vs. Ecuador y el duelo por el tercer puesto.

Sin embargo, horas más tarde del anuncio de la Conmebol, el Gobierno Nacional manifestó a través del ministro del Deporte, Ernesto Lucena, que le pedirá a la Conmebol que no le quite a Bogotá el único partido de la Selección Colombia que tenía programado inicialmente.

“Trabajamos de la mano con la Federación Colombiana de Fútbol para solicitar a la Confederación Suramericana de Fútbol la posibilidad de tener a nuestra selección Colombia jugando en Bogotá en la Copa América“, escribió en su cuenta de Twitter el ministro.

Desde la Conmebol indicaron en unas cuantas entrevistas que la decisión de retirar el duelo Colombia vs. Ecuador de Bogotá no tenía que ver con algo en contra de la capital del país. De igual manera, insistieron en que el torneo se llevará a cabo sí o sí, sin importar que los gobiernos nacionales involucrados permitan el ingreso de hinchas a los estadios o no.

El certamen continental será organizado por Colombia y Argentina y ahora solo tendrá la participación de las 10 selecciones sudamericanas, teniendo en cuenta de Catar y Australia desistieron de jugarla. De esta manera, de los 10 equipos que estarán, ocho clasificarán a los cuartos de final. El evento comenzará el 13 de junio y terminará el 10 de julio, con la final que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Este fue el mensaje del ministro Lucena, abogando para que Bogotá tenga el partido de la Selección Colombia en la Copa América que le prometieron inicialmente: