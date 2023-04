Independiente Santa Fe ya se encuentra en la ciudad de Pereira para afrontar el duelo de la fecha 14 de la Liga BetPlay ante e ‘Grande Matecaña’. El encuentro entre Leones y Lobos se llevará a cabo este sábado 15 de abril en el Hernán Ramírez Villegas a partir de las 8:10 p.m.

Ambos equipos suman 16 unidades en la tabla de posiciones y una victoria los dejaría dentro del grupo de los ocho. Para este partido, Santa Fe viajó a Pereira con 18 jugadores, con una nómina llena de novedades.

En la portería, nuevamente salió de la convocatoria José Silva, quien hasta hace tres partidos era el portero titular de Santa Fe y por errores en el clásico no ha vuelta a ser tenido en cuenta por Harold Rivera.

✔️ 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗱𝗮𝗱 en la convocatoria: Luis Rentería de #LaCanteraDelLeón 🦁. pic.twitter.com/acx7hiWd4b — Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 15, 2023

En la defensa regresa Kevin Mantilla, quien no juega desde el pasado 4 de marzo cuando se lesionó enfrentando al Envigado FC. En la misma zona el que no estará es José Aja que por prevención no viajó con sus compañeros.

Por la misma línea defensiva hay una grana novedad y tiene que ver con el llamado, por primera vez, de Luis Rentería canterano del cuadro ‘Cardenal’ que tiene 17 años y podría debutar ante el ‘Matecaña’.

En la zona de atacantes Santa Fe tendrá a lo mejor de su nómina. Hugo Rodallega, Wilson Morelo y Wilfrido de la Rosa estarán a disposición del DT.

Convocados de Santa Fe para enfrentar al Pereira

Estos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 del León 🦁 para disputar la Fecha 14 ante Pereira. #VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/6Koinmmiyv — Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 15, 2023