Jorge Luis Pinto, entrenador del Deportivo Cali, habló sobre el presente de su equipo luego de la reciente derrota frente a Independiente Medellín por Liga BetPlay Dimayor.

(Vea también: Estalló el Cali: Pinto no dio la cara y jugadores se habrían agarrado en el camerino)

Este miércoles, Independiente Medellín derrotó en su casa al Deportivo Cali con un marcador final de 3-0; el cuadro visitante jugó mal y en ningún momento del partido tuvieron control del mismo. Posterior a esta garrafal derrota, que hundió aún más al Azucarero en el fondo de la tabla, Jorge Luis Pinto se pronunció.

Para los micrófonos del Súper Combo, el timonel expresó: “Tras el partido en Medellín no pensé en irme del Cali. Me sentía muy mal, anímicamente mal. No sentía estar bien para responder y por eso le dije a Sergio Herrera que fuera a la rueda de prensa. El día que irme del Cali me pase por la cabeza, me demoro media hora en pensarlo. Sí me ha pasado por la cabeza que si no gano algunos partidos me voy. He estado analizando eso, pero no quiero irme dejando al Cali en el último lugar”.

Además, Pinto dijo que no se rendirá fácil: “Voy a dar la pelea con los muchachos. Si yo sintiera que el grupo no está bien, que no se compenetra con mi trabajo y los directivos no están apoyando, inmediatamente me voy sin consultárselo a nadie”.

(Lea también: Supuesto hincha del Cali se lanzó desde una tribuna por lío con aficionados del Medellín)

“Estoy a muerte, compenetrado. El día que me vaya del Cali, me iría en otras circunstancias. Ahora doy la pelea, entrego al máximo todas mis capacidades para intentar sacar al Cali de esta situación”, finalizó el estretega.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @santiagoemea.