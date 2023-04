El resultado acrecentó la crisis que vive el equipo ‘azucarero’, que sigue en el fondo de la tabla y se acerca de manera peligrosa a zona de descenso.

El entrenador Jorge Luis Pinto, responsable del proyecto deportivo del cuadro ‘verdiblanco’, se negó asistir a la rueda de prensa posterior al compromiso, efectuado en el estadio Atanasio Girardot. En su lugar acudió su asistente técnico, Sergio ‘Barranca’ Herrera, quien excusó al orientador:

“El profe no se siente bien. Esa es la verdad, no hay otro motivo, no se siente bien. No suele pasar eso, pero es algo de fuerza mayor, y bueno, aquí estamos tratando de poder atender las preguntas de ustedes”, dijo Herrera, antes de iniciar la conferencia, en la que se buscaba saber sus impresiones.