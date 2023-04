El mercado de fichajes en el 2023-I ya terminó y solo habrá movimientos hasta mitad de año cuando finalice el torneo apertura.

Hace unos días se cerró la ventana de fichajes para jugadores libres y ahí, una de las sorpresas, fue la llegada de Sebastián Salazar al Bogotá FC, quien sumaba más de un año sin actividad como profesional.

(Vea también: Se confirman dos bajas más para Santa Fe: se pierden partido de la Copa Sudamericana)

En octubre del 2021 había sido su último partido a nivel profesional. Lo hizo con la camiseta de Jaguares, justamente enfrentando a Independiente Santa Fe, elenco con el que debutó y con el que alzó títulos.

Salazar, de 27 años, habló con el ‘Gol Caracol’ y allí dio a conocer cómo fue el proceso de su recuperación tras dura lesión de rodilla que lo sacó de las canchas por varios meses e incluso lo puso a pensar en el retiro.

(Vea también: Presidente de Santa Fe contó detalles del negocio que adelanta por José Enamorado)

“Tuve un preparador físico ahí a mi mano, el profesor Duwan Neira, que es un gran ser humano, que lo conozco desde chiquito, que trabajó incluso en Santa Fe , él fue como el que me estuvo ayudando sobre todo en el tema de la adaptación otra vez, del impacto y de la rodilla”, comenzó.

Mientras se recuperaba, también se preparaba para otra faceta. “Hice mis cursitos de inglés, hay que aprovechar esos espacios para estudiar y tener otras opciones a futuro”,

“Cuando se me complicó un poquito ya saliendo en la rehabilitación, si a uno se le pasa por la cabeza ese momento [el retiro], pero personas alrededor mío, mi familia y mi novia, estuvieron ahí siempre apoyándome y no me dejaron desfallecer”, confesó.