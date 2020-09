Miguel Ángel López participará por tercera vez en su carrera en la ronda italiana, en la que subió al podio, al tercer cajón, en 2018 (fue séptimo en 2019).

En la salida de Monreale, el escalador ‘cafetero’ hará equipo con el danés Jakob Fuglsang, uno de los candidatos al podio y a la victoria final y a quien le servirá como “segundo hombre a bordo”.

López, de 26 años, dejará el Astana a final de temporada, debido a falta de presupuesto para cubrir su salario.

El colombiano, ganador de dos etapas en la Vuelta a España y de una en el Tour de Francia (la etapa ‘reina’) nunca ha levantado los brazos en el Giro.

Este fue el trino del equipo Astana, en el que el pedalista colombiano se muestra feliz de volver a la carrera y envía un mensaje en italiano:

The last Maglia is Back! @SupermanlopezN welcome on board! 🛫 @AstanaTeam pic.twitter.com/gGoLgigq20

— Giro d’Italia (@giroditalia) September 28, 2020