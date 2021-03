green

La Conmebol anunció hace algunos días el nuevo calendario de la Copa América 2021, en el que Bogotá se quedó sin partido de la Selección Colombia, aunque se están haciendo las gestiones pertinentes para que sí le otorguen un juego de la ‘Tricolor’ en esta competencia.

Sin embargo, que este torneo se vaya a disputar en el territorio colombiano no está 100 % asegurado. Según dijo el periodista especializado Carlos Antonio Vélez en Antena 2, aún existe la posibilidad de que el máximo ente del fútbol suramericano se lleve la Copa América para otro país, sin importar cuál sea.

(Le puede interesar: Bogotá tendrá un partido más en Copa América, pero no se sabe si será de Colombia)

“Estoy en capacidad de informar que si no hay público, no habrá competencia”, aseguró sin vacilación; “lo tengo confirmado”, añadió.

El experimentado periodista contó que “a pesar de anunciar el calendario, Conmebol quiere avisar que está todo organizado, pero solo quiere que le autoricen tener público. Si Argentina no permite gente en los estadios, le darán la sede a otro. Si Colombia no aporta la autorización, buscarán otro país, a cualquiera, pero que deje entrar público”.

La idea de la Conmebol es tener, por lo menos el 30 % del aforo en los estadios. De hecho, Vélez expresó que a Bogotá le quitaron ese partido de Colombia porque es el estadio más pequeño de los cuatro que albergarán la Copa América.

Los gobernantes de la capital del país son los que han mostrado la posición más firme sobre no abrir las puertas de los estadios para los hinchas. Medellín y Barranquilla sí se han mostrado más abiertos a permitir el acceso de público y, de hecho, en la capital de la montaña, ya dejaron entrar a un puñado de hinchas en el encuentro de Copa Colombia y adelantaron la gestión para que el partido de Nacional vs. Medellín, que se jugará el próximo 27 de marzo, tenga público, aunque aún no está confirmado.

Estas son las palabras de Carlos Antonio Vélez en Antena 2 sobre la Copa América 2021: