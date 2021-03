Ramón Jesurún dijo en ‘Planeta fútbol’, programa de Antena 2, que el rediseño de la Copa América lo hicieron entre la Confederación Suramericana (Conmebol) y una empresa que tiene todos los derechos del torneo, aclarando así que la dirigencia local no tuvo nada que ver con que el duelo Colombia-Ecuador haya pasado de Bogotá a Barranquilla.

Y apuntó que el motivo para que la capital de la República se haya quedado como la única ciudad del país que no tendrá al combinado ‘cafetero’ durante el certamen continental se relaciona con los ingresos de taquilla.

“De lo que me he enterado es que El Campín es el estadio más pequeño de los 4 escogidos para Copa y si bien no se ha definido el ingreso de público, fue una variante comercial que tuvieron en cuenta”, expresó el directivo inicialmente.