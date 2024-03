A lo largo, del año, los equipos de fútbol alcanzar a jugar, en promedio, hasta 70 partidos del año (unos incluso más), por lo que los jugadores cada vez deben estar mejor físicamente para evitar lesiones complicadas que los saquen de las canchas por varios meses.

De hecho, ahora es normal que todos los días del año, incluyendo Navidad y Año Nuevo, haya por lo menos un partido de fútbol, por lo que la cantidad de encuentros es impresionante y muchos aficionados ya están hasta saturados del balón.

Sin embargo, sin importar eso, para los principales dirigentes del fútbol es clave que cada vez hayan más juegos, ya que eso significa un mejor negocio y, por consiguiente, más dinero.

Eso es lo que ocurrirá con la Champions League, Europa League y Conference League a partir de la próxima temporada, dado que que la fase de grupos se terminará, ahora se jugarán ocho partidos en primera ronda y por eso los equipos tendrán incluso más juegos a lo largo del año.

En un video publicado en las redes sociales, Uefa dio a conocer que a partir de la próxima temporada ya no existirá la fase de grupos en ninguna de las 3 competencias, sino que como ahora son más equipos clasificados, lo que se hará es una clase de liga y, dependiendo de la posición, se avanzan a las finales del certamen.

Es decir, ahora un equipo como el Real Madrid, por ejemplo, jugará ocho partidos en primera ronda (antes eran seis), cuatro como local y cuatro como visitante. Si queda entre los 8 primeros, clasifica directamente a los octavos de final del campeonato.

Si queda de 9 a 16, debe jugar un estilo de dieciseisavos de final para avanzar a octavos, pero si queda por fuera de los 16 primeros, quedará eliminado de todas las competencias.

Luego, ahí sí se volverá a la normalidad, ya que se juegan octavos, cuartos y semifinal en partido de ida y vuelta y la final a compromiso único en una sede neutral.

An exciting new era for European club football awaits 🤩

Here’s how the #UCL will look from 2024/25 👇 pic.twitter.com/mEffFOpX2O

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2024