Este miércoles, 21 de febrero, Barcelona empató 1-1 con Napoli en su visita al estadio Diego Armando Maradona, correspondiente al juego de ida de los octavos de final de la Champions League.

Una de las figuras que dejó este encuentro fue el polaco Robert Lewandowski, quien marcó el tanto del equipo culé y registra una buena racha goleadora después de un largo periodo de sequía.

Justamente, en conferencia de prensa, Xavi Hernández, técnico del FC Barcelona, se refirió al nivel de Lewandowski y comentó que el delantero ha aumentado su nivel, al igual que Pedri, desde que anunció que dejará la dirección técnica del equipo a final de temporada.

🔵🔴 Xavi: “We dominated and we deserved to win this game”.

“Since my announcement Lewandowski has taken a big step forward”.

“He has scored many important goals in the last games”. pic.twitter.com/h25bvXCNqA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 21, 2024