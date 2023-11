Atlético Nacional se quedó con la Copa Colombia 2023, al vencer a Millonarios en la tanda de los penaltis, después de empatar 1-1 en los 90 minutos.

Sin embargo, hubo un hecho que pudo haber cambiado el destino y fue el gol anulado a David Mackalister Silva por presunta falta sobre Robert Mejía, en una disputa de balón cuerpo a cuerpo.

Y es que, para el árbitro Betancur, hubo una carga ilícita del capitán de Millonarios sobre el mediocampista ‘verdolaga’ y, por ende, decidió invalidar la anotación en los 24 minutos de juego.

❌ ERA GOL LEGAL: Disputa legal de Macalister Silva contra Robert Mejía. Utiliza su hombro que es perfectamente permitido según el reglamento desde que no haya fuerza excesiva. Es una CARGA. Betancur pitó falta y el VAR Kéiner Jiménez no intervino #CopaBetPlay pic.twitter.com/r5dVGOzMHX

A raíz de la polémica jugada, algunas voces de la opinión pública se pronunciaron, como el caso de César Augusto Londoño, quien, a través de su cuenta en X (antes Twitter), señaló que el gol de Mackalister era legal.

Para el periodista deportivo, Silva “abre ligeramente el brazo” en una disputa hombro a hombro, por lo que no hay falta en ningún momento.

“Después de repetir con calma la jugada previa al gol de Mackalister a los 24’, no hay ni siquiera carga del jugador de Millonarios sobre el rival. Es hombro contra hombro la disputa, después Macalister abre ligeramente el brazo. Betancur pita después del gol falta. Era gol legal”, escribió.

La opinión de Londoño coincide con las de otros analistas arbitrales, quienes criticaron a Betancur por equivocarse en la decisión que pudo cambiar el destino en la final de la Copa Colombia 2023.

ERA GOL LEGAL

En la final Copa @nacionaloficial vs @MillosFCoficial el árbitro Betancur se equivocó al anular la acción de gol de Silva del azul, no hubo falta, fue carga leal, (hombro con hombro) ese desplazamiento lo permite la ley 12, el VAR debió llamarlo y no lo hizo pic.twitter.com/oFNRDOdKf6

— joseborda (@joseborda1) November 24, 2023