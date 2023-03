Luego de anotar goles por doquier, Carmelo Valencia decidió cumplir uno de sus principales objetivos: finalizar el bachillerato.

Pese a tener varias ofertas, el chocoano le puso fin a su carrera como futbolista para dedicarse a estudiar en Barranquilla; ciudad en la que vive desde hace varios años cuando fichó por el Junior, su último club.

(Vea también: ‘Bolillo’ Gómez aterrizó en Barranquilla: habló de ‘Juanfer’ y del sueño de dirigir a Junior)

Justamente, para hablar de su experiencia en el colegio, Valencia estuvo en el programa del Canal RCN ‘Buen día, Colombia’, en donde contó que cursa grado sexto de manera presencial, ya que optó por empezar de nuevo el bachillerato teniendo en cuenta que, cuando era joven, llegó hasta octavo.

“Me toca estudiar con chicos que tienen 14, 15 y 16 años. El profesor está explicando algo y ellos están hablando o están pendientes de otra cosa. Hoy en día me toca hacer de padre, ser el líder del salón porque de una u otra forma me toca guiarlos“, dijo el exgoleador con mucho orgullo.

Durante el diálogo, ‘Tutunendo’ comentó que su familia ha sido un factor importante en esta nueva faceta, pues además de apoyarlo también le ayudan con las tareas, sobre todo su hija de 11 años, quien está un curso más arriba que él.

Lee También

Asimismo, el hombre que supo vestir las camisetas de Nacional, Millonarios, América de Cali, Santa Fe, entre otros, confesó que no juega fútbol en el recreo ya que no le gusta llegar sudando al salón de clases.

Reveló que le presta atención al voleibol, mientras ayuda a uno de los profesores con la clase.

“Yo estudio de 2:00 p. m. a 5:00 p. m., tenemos un ‘break ‘de 3:40 p. m. a 4:00 p. m. y los chicos siempre me invitan a jugar fútbol, pero no lo hago porque entran sudando al aula de clase y a mí no me gusta eso. En eso 20 minutos me siento y me relajo”, indicó.