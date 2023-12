Este lunes 4 de diciembre, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de 20 jugadores que llamó el entrenador Néstor Lorenzo para los partidos amistosos que disputará la ‘Tricolor’ ante Venezuela (el próximo 10 de diciembre) y México ( el 16).

Sin duda alguna, una de las mayores sorpresas fue la convocatoria de David Mackallister Silva, el capitán de Millonarios, quien a sus 36 años cumplirá su sueño de vestir la camiseta del combinado nacional.

Sin embargo, este martes el periodista Carlos Antonio Vélez expresó su disgusto al respecto, debido a que, para él, el futbolista bogotano debió ser tenido en cuenta para un amistoso. Incluso, se mostró en contra de quienes tildan su convocatoria como un “homenaje”.

“Que es que se le quiere hacer un homenaje a Mackallister Silva… Eso ya no es para decir no me crean tan pendejo, sino, perdón, ¡qué falta de respeto! Decir simplemente que es un homenaje, ¿por qué lo tienen que homenajear? Lo que tienen que hacer es llamarlo a la Selección”, dijo inicialmente el comunicador en su espacio ‘Palabras Mayores’, de Antena 2.