green

Carlos Antonio Vélez empezó su comentario en ‘Planeta fútbol’, programa de Antena 2, señalando que no estaba enterado a fondo del incidente del futbolista de Millonarios y que por eso no iba a emitir ninguna opinión sobre el hecho.

Sin embargo, hizo referencia –sin decir su nombre– a Mauricio Silva, que en redes sociales lanzó férrea defensa a Fredy Guarín, experimentado volante que apareció en un video manchado de sangre y discutiendo con familiares y policías.

“El asunto no lo conozco, por lo que acepto la insinuación, por no decir orden, de un reconocido periodista hincha de Millonarios que escribió en su cuenta de Twitter: ‘Si no sabe a ciencia cierta qué pasa con Fredy Guarín, por favor absténgase de hablar mierda’”, expresó.

Acto seguido, Vélez le devolvió la sugerencia, pero de manera personal: “Esta sentencia yo la acepto porque tiene un precio y el precio es la contraprestación lógica que usted, amigo periodista, haga lo mismo con todas las personas; o sea que cuando usted no sepa qué pasa con equis persona, por favor absténgase de hablar m…”.

Y reiteró: “Me abstengo, acepto la orden, pero con la contraprestación de que el citado periodista haga lo mismo con todos los demás seres humanos, incluido quién habla, por favor”, puntualizó.

Sin embargo, el comentarista deportivo no dijo cuáles han sido las opiniones que Silva ha hecho sobre él o el motivo que lo llevó a responder de esta manera.

Acá, el trino de Mauricio Silva: