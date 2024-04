En épocas de megalomanía, donde se declaran días cívicos de manera arbitraria —coincidencialmente en el cumpleaños de presidentes, como Gustavo Petro— en redes sociales se recordó (casi como día cívico) una secuencia que movió y seguirá moviendo fibras.

Se trata del —considerado por muchos— legendario calentamiento de Diego Armando Maradona, justo antes de la semifinal de la Copa de la UEFA en 1989. En esa oportunidad, el ‘Pelusa’ comandaba al Napoli ante el Bayern Múnich y lo llevó a la final.

Han pasado 35 años y los hinchas del fútbol aún recuerdan la entrada en calor de Maradona, con la canción ‘Live is Life’ (de Opus) de fondo, aquel 19 de abril de 1989.

Sin necesidad de decretos ni de discursos sin ejecución, Maradona se ganó el cariño popular que tantos otros, en diferentes campos, anhelan. El resultado de la serie y el posterior título del Napoli en la Copa de la UEFA contribuyeron a su leyenda, pero su movimiento de cadera en la previa y la forma en la que consentía la bola quedaron en la retina de sus hinchas.

Sin acudir a los palcos o a la urgencia de convocar marchas para validar su gestión, el Diego llenó plazas. Y (él sí) con resultados, respondió al cariño que le dieron los que lo seguían. No defraudó.

Quizá por eso es que cada acción dentro de la cancha se le aplaudía, más allá de sus múltiples errores. A él lo recuerdan más allá de una fecha (impuesta) en el calendario. Su calentamiento en Múnich no tiene día cívico, pero no necesita que lo decreten.

Lo de Maradona, como algunos mandatarios quisieran, es mundial. Este 19 de abril fue tendencia en redes, y por un (no tan) simple baile, por solo calentar.

Sin tratar de figurar (no tendría por qué antes del partido) se llevó la atención de las cámaras. No las forzó, no las buscó. Los trinos de este viernes llegaron solos, y todo gracias a un liderazgo que tiene que fluir, como él con la bola.

Alguien, por ahí, aspiraba a que le llovieran elogios. Los trinos abundaron sí, pero dirigidos al que solo calentando repercutió más fuerte un 19 de abril.

Se cumplen 35 años de la entrada en calor más emblemática de todos los tiempos: Diego + Live Is Life, antes de Bayern Múnich-Napoli. Las palabras sobran. Las emociones son eternas. 🔟⚽️❤️pic.twitter.com/cGYZfMFY28 — VarskySports (@VarskySports) April 19, 2024

Hoy hace 35 años. El mejor calentamiento en la historia del fútbol.

Bayern Múnich 2-2 Nápoles, semifinal Copa UEFA 1989. Partidazo de Maradona y clasificación a la final que gana Nápoles frente a Stuttgart. Honor al camarógrafo que lo entendió todo. pic.twitter.com/DYqdIDqnmI — Félix de Bedout (@fdbedout) April 19, 2024

Neste dia, há exatos 35 anos, no Estádio Olímpico de Munique, Diego Maradona produziu o maior aquecimento da história do esporte. "Viver é vida." 📽️: @CONMEBOL pic.twitter.com/5NAL6Xu2j7 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) April 19, 2024

Diego Maradona: a 35 años de la entrada en calor del 10 ante el Bayern Múnichhttps://t.co/YUcF2FArby pic.twitter.com/trNOVSovR6 — El Tribuno (@eltribuno) April 19, 2024

1989 – 19 de Abril – 2024 Como jugador, por siempre GRACIAS Diego!!!! Bayer Múnich – Napoles A 35 años de la histórica entrada en calor de Diego Maradona al ritmo de "Live is Life" pic.twitter.com/uDz8y9wtlp — Gustavo (@gabruzo) April 19, 2024

35 años. Y cada vez que lo seguís viendo, te sorprendés por lo mágico que es el futbolista y su destreza con la pelota. Diego Maradona es lo más grande que hubo, hay y habrá en la historia de la humanidad. ⚽️#DiegoEterno #ElDiezPerfecto pic.twitter.com/MCs7w22G92 — El Diez Perfecto (@DiezPerfecto_10) April 19, 2024

