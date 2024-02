Por: Q'HUBO MEDELLÍN

El periódico popular más leído de Medellín y Antioquia. Visitar sitio

“Hey, Maradona, un autógrafo hermano (risas)”, le gritan desde un segundo piso a Carlos Alberto Rodríguez Uribe, quien vistiendo la camiseta de Argentina avanza a paso firme en busca de algún camello en lo suyo, la zapatería.

(Lea también: Andrea Bocelli despertó al mosntruo en Viña del Mar, pero su perrito se robó el ‘show’)

A la distancia, le levanta la mano a su amigo, sonríe y sigue su camino. Por su nombre de pila, salvo la familia, son pocos los que lo llaman. Para todos en su gremio es Maradona.

Su parecido con el recordado futbolista argentino, quien falleció el 25 de noviembre de 2020, es innegable y así se lo hacen sentir siempre en la calle.

Paradójicamente, el 10 de la Albiceleste no le caía bien a Carlos: “El fútbol siempre me ha gustado, pero no Maradona, yo decía que ese man era muy arrogante”.

Sin embargo, el panorama cambió de cara al Mundial de Alemania 2006, cuando llegó a un taller de calzado y alguien empezó a llamarlo por el nombre del futbolista, hecho que replicaron muchos en su gremio.

Desde ese momento Carlos, quien vive en la comuna 13, se metió en el cuento, compró camisetas y cuanto accesorio había de la selección gaucha: “Mi mamá (María Lisa) me decía que sí me empendejé con ese man, porque hasta los interiores me los compraba de Argentina”.

(Vea también: Casa de Diego Maradona será museo y restaurante; así lo vivirán sus visitantes)

Rodríguez aprovecha la fiebre que despierta cada mundial a partir de ese entonces y también el fallecimiento de Diego: “La gente era feliz tomándose fotos conmigo y hasta la liga me daban”.

Carlos tiene experiencia en el ensamblado de calzado y le jala a todo lo relacionado con la zapatería. Sin embargo, dice que el camello está muy malo, por lo que hace un llamado a quienes necesiten de sus servicios, para que le peguen una llamadita.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.