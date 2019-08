Los incidentes se presentaron antes del partido de la final de la Community Shield, encuentro que se disputó este domingo en el estadio de Wembley, que tenía como protagonistas al vigente campeón y subcampeón de la English Premier League.

Las imágenes fueron captadas por algunos testigos. Según el portal británico Mirror, la policía de la capital inglesa no reportó ningún lesionado y detenido. No obstante, aseguró que las investigaciones sobre este penoso hecho seguirán en curso.

En cuanto al compromiso, los dirigidos por ‘Pep’ Guardiola se impusieron 5-4 en los penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, y lograron el primer título de la temporada.

La gran figura del juego fue el portero chileno Claudio bravo, quien atajó tres opciones claras de gol durante los 90 minutos del encuentro y un penal en la tanda definitiva.

Acá, el video de la pelea:

Manchester City and Liverpool fans got into a massive fight on the train in London today after the game. Huge chaos ensued. 👀🤛🏻pic.twitter.com/MGtP1erNGO

— FutbolBible (@FutbolBible) August 4, 2019