“Hay ofertas muy importantes para mi carrera, me gustaría responderlas, sé que el presidente del Mónaco quiere que me quede. Pero para un jugador como yo, es difícil quedarse con un año de contrato no más”, aseguró el samario en una entrevista para el periódico francés Nice-Matin.

“El club no ha ofrecido extender mi vínculo. Es complicado para un jugador de mi edad permanecer así. Estoy estudiando las ofertas. Después, entreno y doy todo, pero espero resolver rápidamente mi situación”, añadió el atacante en el medio galo.

Según el impreso, el Galatasaray de Turquía y el Valencia de España son los dos equipos que más interés han mostrado en contratar al futbolista de la Selección Colombia. No obstante, Fabrizio Romano, reportero de Sky Sports, señaló que también hay ofertas por el jugador del fútbol chino.

Por el momento, Radamel Falcao García sigue entrenando con el AS Mónaco, que enfrentará el próximo viernes 9 de agosto al Lyon, por la primera jornada de la Ligue 1 2019-2020.