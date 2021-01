green

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez regresó al fútbol colombiano y ya logró su primera clasificación a la final, luego de que Medellín venciera al Quindío en la semifinal de la Copa Colombia.

Con un solitario gol de Matías Mier, quien se lo dedicó a su esposa Melissa Martínez, el conjunto antioqueño logró una sufrida clasificación de la que el técnico se desahogó en rueda de prensa.

Luego de las preguntas de los periodistas y cuando la transmisión de la Dimayor había terminado, el entrenador antioqueño soltó un ‘madrazo’ que fue un reflejo de lo que sintió en los 90 minutos disputados anteriormente.

Como no querer al Bolillo y su honestidad brutal. pic.twitter.com/Xa4aYu0SRq — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱🇨🇴 (@juanchoserran8) January 28, 2021

No obstante, eso no quedó guardado en la transmisión hecha por la Dimayor en su cuenta oficial, pero allí sí están las otras palabras del técnico, quien resaltó lo hecho en el primer tiempo, aunque la segunda parte no fue la mejor. Así habló él y Matías Mier para los medios de comunicación:

‘Bolillo’ se hace viral dos veces esta semana

Hernán Darío Gómez regresó para este 2021 al fútbol colombiano luego de varias experiencias en el exterior con las selecciones de Panamá y Ecuador. Con su palmarés y reconocimiento también está inculcando valores para los más jóvenes de su plantilla y por eso, hace unos días, trascendieron unas declaraciones suyas sobre estos jugadores con menos trayectoria.

En ESPN, el entrenador antioqueño fue claro en criticar a los futbolistas que “se creen figuras” y mandan en los camerinos “sin haber ganado nada”. En ese mismo programa, que no es en el que aparece el periodista Jorge Bermúdez, criticó a los que se pintan el pelo y andan con ropa cara.

Estas fueron sus palabras que trascendieron por la crítica a sus mismos jugadores de Independiente Medellín: