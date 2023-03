El técnico antioqueño Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez suena en varios medios de comunicación como uno de los hombres que podría sustituir a Arturo Reyes en la dirección técnica del Junior.

Sin embargo, EL COLOMBIANO contactó al adiestrador y, de inmediato, negó que hubiera contactos con el club barranquillero.

“A mí nadie me ha llamado, pueden publicar que no me ha contactado nadie”, dijo tajantemente sobre esa posibilidad.